Frankreich behielt im Elfmeterkrimi die Nerven: Ronaldo und Portugal raus

Hamburg – Turnierfavorit Frankreich hat die EM-Karriere von Cristiano Ronaldo beendet und bei der Europameisterschaft dramatisch das Halbfinale gegen Spanien erreicht. Im Duell der Superstars siegten Kylian Mbappés Franzosen am Freitagabend in Hamburg mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Ronaldos Portugiesen. In der regulären Spielzeit und Verlängerung waren keine Tore gefallen.