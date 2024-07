Trump gratuliert Farage zum Einzug ins britische Parlament

London – Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach der Wahl in Großbritannien dem rechtspopulistischen Brexit-Verfechter Nigel Farage zu dessen Einzug ins Unterhaus gratuliert. „Herzlichen Glückwunsch an Nigel Farage zu seinem großen Gewinn eines Parlamentssitzes sowie dem Wahlerfolg von Reform UK", schrieb Trump am Freitag in dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social. „Nigel" sei ein Mann, „der sein Land wirklich liebt", erklärte Trump.