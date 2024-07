Tödlicher Unfall in Längenfeld: Motorradfahrer gestürzt und von Nachkommendem überfahren

Längenfeld – Am Freitag um 15.00 Uhr kam es auf der Ötztaler Bundesstraße in Längenfeld zu einem tödlichen Motorradunfall innerhalb einer befreundeten italienischen Motorradgruppe. Im Bereich einer Tankstelleneinfahrt bremste ein Mitglied der Gruppe sein Motorrad ab, um in die Tankstelle einzubiegen.