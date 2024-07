Ficos erster öffentlicher Auftritt: Lob für Orban

Um zu verhindern, dass der Krieg in der Ukraine außer Kontrolle gerate und zu einem noch viel größeren militärischen Konflikt ausufere, könne es "an Friedensinitiativen nie genug geben", sagte Fico bei dem Festakt auf der Burg Devin (Theben) an der slowakisch-österreichischen Grenze. Er wolle Orban seine "Bewunderung" dafür ausdrücken, dass dieser sowohl nach Kiew wie auch nach Moskau gereist sei, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kreml-Chef Wladimir Putin zu treffen, so Fico.