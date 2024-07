Zweite Runde der Frankreich-Wahl in Überseegebieten

Startschuss für die zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich: In den Überseegebieten des Landes hat der entscheidende Urnengang für die Wahl zur Nationalversammlung begonnen. Nach der Öffnung der Wahllokale am Samstag um 8.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MESZ) waren zunächst die Franzosen in Saint-Pierre und Miquelon vor der Ostküste Kanadas aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Auch die Wähler in den Karibikgebieten Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique und Guyana sowie in Französisch-Polynesien sollten noch am Samstag wählen. In Festland-Frankreich wird am Sonntag gewählt, der Urnengang wurde mit besonderer Spannung erwartet.