Umstrittene Stierhatz von Pamplona beginnt

Ungeachtet neuer Proteste von Tierschützern beginnt am Samstag in Spanien eine neue Ausgabe der ebenso spektakulären wie umstrittenen Stierrennen von Pamplona. Das insgesamt neuntägige Sanfermín-Fest wird um 12.00 Uhr mit dem traditionellen "Chupinazo", dem Abfeuern einer kleinen Rakete vom Rathausbalkon aus eröffnet. Die erste Stierhatz findet in der nordspanischen Gemeinde am Sonntag statt.