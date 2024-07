Meinl-Reisinger wird als NEOS-Chefin wiedergewählt

Beate Meinl-Reisinger stellt sich am Samstag bei einer Mitgliederversammlung in der Meinl-Rösthalle in Ottakring der Wiederwahl als NEOS-Chefin. Eine Gegenkandidatur für den Parteivorsitz, der statutenmäßig alle drei Jahre gewählt werden muss, gibt es diesmal nicht. Bei ihrer Wiederwahl vor drei Jahren im Design Center Linz erhielt die 46-Jährige 92,9 Prozent der Delegiertenstimmen.