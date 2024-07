Motorradfahrer (21) rutschte in Brandenberg auf Schotterweg aus und stürzte

Brandenberg – Ins Krankenhaus Kufstein musste am Freitagabend ein verletzter Motorradfahrer eingeliefert werden. Laut Polizei geriet der 21-Jährige gegen 18.30 Uhr in Brandenberg zu nah an den rechten Fahrbahnrand, rutschte auf einer geschotterten Hauseinfahrt aus und stürzte.