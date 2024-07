Tödliche Tragödie bei Tour of Austria: Das Finale wird wohl zur Gedenkfahrt nach Igls

Die Königsetappe der Tour of Austria am Samstag ist vom tödlichen Unfall des norwegischen Profis André Drege überschattet worden. Zu einem sportlichen Showdown im Kühtai wird es am Sonntag nicht kommen. Stattdessen wird es wohl eine neutralisierte Gedenkfahrt nach Igls geben.

Kals – Von einem Moment auf den anderen war nichts mehr, wie es gerade noch schien. Der gefeierte Glocknerkönig Jonas Rapp (GER), der umjubelte Tagessieger Filippo Ganna (ITA) oder der taktische Ausblick des oberösterreichischen Gesamt-Vierten Felix Großschartner – alles nur noch dumpfe Nebengeräusche.

Die Nachricht vom Todessturz des norwegischen Profis André Drege hatte die Tour of Austria und ihre Protagonisten mitten ins Mark getroffen – und die Radsportszene wieder einmal in Schockstarre versetzt. Der 25-jährige Norweger aus dem Team Coop Repsol kam in der Abfahrt vom Großglockner nach Heiligenblut zu Sturz und erlag seinen Verletzungen. Auch die Reanimiation von Verkehrsteilnehmern und in späterer Folge vom Team des Rettungshubschraubers C7 blieben erfolglos.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Fahrer, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in einer Hochgeschwindigkeitspassage in der Nähe befunden haben, werden befragt. Auch das Rad des Verunglückten soll untersucht werden.

Der schwer getroffene Tour-Direktor Thomas Pupp hatte rasch eine Krisensitzung mit allen 20 Teamchefs und Vertretern des Radweltverbandes UCI einberufen. Dabei wurde einhellig beschlossen, dass die Familie des Sturzopfers und dessen Team gemeinsam mit den Organisatoren über den Abbruch bzw. die Fortsetzung der Tour entscheiden. Dazu wird sich der Tross am Sonntag um 9 Uhr in Kufstein zusammensetzen.

Fix scheint bereits, dass es heute zu keinem sportlichen Showdown im geplanten Etappenziel Kühtai kommen wird. Stattdessen gilt es als wahrscheinlich, dass es eine Art neutralisierte Gedenkfahrt des Pelotons von Kufstein nach Innsbruck-Igls geben wird. Damit würde auch der Italiener Diego Ulissi als Gesamtsieger feststehen.

Auch Tour-de-France-Leader und Superstar Tadej Pogacar äußerte sich nach der achten Etappe der Frankreich-Rundfahrt tief betroffen. „Ich stehe unter Schock. Es ist schwer zu verarbeiten, was passiert ist. Das ist sehr traurig zu hören.“ Die Nachricht verdeutliche einmal mehr, wie gefährlich der Sport sei. „In der Radsportwelt müssen wir wirklich aufeinander achten und aufpassen.“

Drege ist der nächste bei einem Radrennen zu Tode gekommene Profi nach Gino Mäder bei der Tour de Suisse im Juni 2023. Der Schweizer war in der Abfahrt vom Albulapass zu Sturz gekommen und am nächsten Tag verstorben. Fünf Wochen später kam bei der Oberösterreich-Juniorenrundfahrt ebenfalls in einer Abfahrt ein 17-jähriger Italiener ums Leben. (TT.com, APA)