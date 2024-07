Sturz am Mountainbike-Trail: 44-Jähriger in Lienz schwer verletzt

Lienz – Mit schweren Verletzungen endete am Freitag die Fahrt eines 44-Jährigen auf einem Mountainbike-Trail in Lienz. Gegen 11.40 Uhr fuhr der Mann den „Family Flow Trail“ talwärts. Bei einem der Sprünge verlor er das Gleichgewicht, kippte nach vorn über, wurde über die Lenkstange geschleudert und schlug am Boden auf.