Kurz nachdem am Freitag in Innsbruck eine Bank ausgeraubt wurde, nahm die Polizei zwei Verdächtige fest. Einer von ihnen schweigt, der zweite will mit der Tat nichts zu tun gehabt haben. Ob jetzt eine seit November andauernde Raubserie geklärt werden kann, ist offen – auch wenn einiges dafür spricht.