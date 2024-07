Sonnenblumen- statt Olivenöl: 37.000 Liter „Fake-Öl“ in Italien beschlagnahmt

Rom - Die italienische Polizei hat in der Nähe der Stadt Cerignola in der süditalienischen Region Apulien 37.000 Liter gepanschtes Olivenöl beschlagnahmt. Die Analysen ergaben, dass es sich nicht um Olivenöl, sondern um Sonnenblumenöl handelt, dem über die zulässigen Grenzwerte hinaus Farbstoffe zugesetzt worden waren, teilte die Polizei mit. Das Öl wurde in drei Werkstätten hergestellt, die geschlossen wurden.