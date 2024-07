Zwölf-Meter-Absturz in Auerklamm: Frau (23) bei Canyoning-Unfall verletzt

Sautens – Zu einem Unfall bei einer geführten Canyoning-Tour in der Auerklamm in Sautens kam es am Samstagnachmittag. Gegen 14 Uhr war die 13-köpfige Gruppe in der Unteren Auerklamm unterwegs, als sich eine 23-jährige Deutsche beim „hohen Sprung“ verletzte.