Mit Motorrad gegen Bus geprallt: 59-Jährige in Ehrwald mit Notarzt-Heli geborgen

Ehrwald – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag auf der Ehrwalder Straße. Gegen 17.10 Uhr war eine 59-jährige US-Amerikanerin mit ihrem Motorrad auf der L 391 in Richtung Ehrwald unterwegs, dabei kam ihr ein Postbus entgegen. Die Motorradlenkerin geriet in einer leichten Rechtskurve über die Fahrbahnmitte hinaus und touchierte den Bus.