Bittere Niederlage: Raiders verlieren „Battle of Austria“ gegen die Vikings

Innsbruck – Die Raiders Tirol haben auch das zweite „Battle of Austria“ der Saison in der European League of Football (ELF) gegen die Vienna Vikings verloren. Die Innsbrucker unterlagen am Samstag im Tivoli Stadion mit 13:27 (13:13). Für die Wiener war es der siebente Sieg im siebenten Spiel. Für die Raiders, die weiterhin gut im Play-off-Rennen liegen, war es die zweite Niederlage. Das erste Duell vor einem Monat in Wien hatten die Vikings mit 27:6 für sich entschieden.