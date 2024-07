Neustart-Programm für Jugendliche unter Missbrauchsverdacht

Mit dem Fall Teichtmeister ist der Besitz von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial in den Fokus gerückt. Die Strafen dafür wurden verschärft. Die Hälfte der nach dem § 207a StGB Angezeigten sind allerdings nicht Erwachsene, die sich im Internet bzw. Darknet gezielt entsprechendes Material besorgen, sondern Jugendliche, die keinesfalls Pädokriminelle sind. Für diese hat der Bewährungshilfe-Verein Neustart ein sexual- und sozialpädagogisches Programm entwickelt.

"Das Versenden von Bildern durch Jugendliche ist ein anderes Thema als das von 'klassischen' Sexualstraftätern", betont Herbert Janusch, Abteilungsleiter bei Neustart Leoben. Die meist männlichen Jugendlichen, die sich plötzlich dem Verdacht ausgesetzt sehen, Kindesmissbrauchsmaterial zu besitzen, hergestellt oder gar verbreitet zu haben, haben über soziale Medien bedenkliche Fotos oder Videos erhalten und am Handy abgespeichert oder freizügige Bilder - etwa von ihrer Freundin - angefertigt und weitergeleitet. Erlangen die Strafverfolgungsbehörden davon Kenntnis, sehen sich diese Jugendlichen plötzlich mit einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren, mitunter gar mit einer Hausdurchsuchung konfrontiert und müssen befürchten, im Fall einer Verurteilung als Sexualstraftäter abgestempelt zu werden.

Für diese Personen-Gruppe haben Janusch und seine beiden Neustart-Mitarbeiter Elvir Kujovic und Kerstin Memisevic gemeinsam mit dem Leiter der Staatsanwaltschaft Leoben, Thomas Mühlbacher, und dem Zentralbereich Sozialarbeit ein Modell entwickelt, das dies verhindern und den Betroffenen einen reibungslosen weiteren schulischen oder beruflichen Werdegang ermöglichen soll. Das Neustart-Programm "sicher.net § 207a" kommt grundsätzlich immer dann zur Anwendung, wenn Jugendliche nach einer strafrechtlichen, zur Bewährung ausgesetzten Verurteilung oder diversionellen Erledigung infolge des Besitzes oder der Weitergabe von Kindesmissbrauchsmaterial der Bewährungshilfe zugewiesen werden. Das Programm dauert sechs Monate, die Minderjährigen werden dabei in Medienkompetenz, dem Umgang mit Pornografie und den rechtlichen Rahmenbedingungen rund um Missbrauchsdarstellungen geschult.

In Leoben ist man bereits einen Schritt weiter. Dort will man wegen § 207a StGB angezeigten Jugendlichen, bei denen es sich offensichtlich um keine Pädokriminellen handelt, überhaupt einen Strafprozess und die damit verbundenen Folgen ersparen. Die Staatsanwaltschaft weist sie im Rahmen der Ermittlungsverfahrens Neustart zu, wo sie das "sicher.net § 207a"-Programm durchlaufen. Bei erfolgreichem Abschluss legt die Staatsanwaltschaft die Anzeige zurück.

Einer von ihnen war Daniel (Name geändert, Anm.), ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Leoben, der bereit war, dem "Kurier" und der APA von seinen Erfahrungen mit "sicher.net § 207a" zu berichten. "Ich hab mir das ganz anders vorgestellt, wie es dann wirklich war", schilderte er. Die Neustart-Mitarbeitenden seien ihm auf Augenhöhe begegnet: "Die ersten zwei Termine waren zäh, die anderen ziemlich interessant." Fünf Stunden - so lange dauert ein Termin - seien aber "zu lang. Da sinkt die Aufmerksamkeitsspanne in den letzten zwei Stunden", bemängelte Daniel.