Kondolenzfahrt für verunglückten Drege: „War der ausdrückliche Wunsch von Andrés Vater“

Die Abschlussetappe der Tour of Austria wird aufgrund des tragischen Todesfalls von André Drege am Sonntag nicht gefahren.

Innsbruck – Der Tour-Tross und die Radsportwelt stehen nach dem tödlichen Rennunfall des Norwegers André Drege am Samstag unter Schock. Die Österreich-Rundfahrt wird deshalb am Sonntag nicht wie geplant mit der finalen Etappe in Kühtai enden.