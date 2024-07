Vulkan Ätna spuckte wieder Lava: Fünf Kilometer hohe Rauchsäule

Rom – Europas größter aktiver Vulkan Ätna hat wieder mit einer Lavaeruption auf sich aufmerksam gemacht. Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania mitteilte, entwickelte sich am Samstagabend eine fünf Kilometer hohe Rauchsäule, gemessen vom Meeresspiegel. Im Umkreis regnete es mancherorts Asche und Staub vom Himmel.

Der dem Ätna nahegelegene Flughafen von Catania, der am Freitag wegen Asche aus dem Vulkan geschlossen werden musste, konnte am Sonntag seinen Betrieb fortsetzen, berichteten die sizilianischen Behörden. Der Vulkan auf der Mittelmeerinsel ist etwa 3350 Meter hoch. Er wird immer wieder aktiv, zuletzt war es Mitte November so weit gewesen.