Betrunkener Fußgänger in Westendorf von Taxi erfasst und verletzt

Westendorf – In der Nacht auf Sonntag wurde ein Fußgänger in Westendorf von einem Taxi erfasst und verletzt. Der 64-Jährige war gegen 3.30 Uhr auf der L204 vom Ortszentrum von Westendorf in Richtung Holzham unterwegs. Laut Polizei ging der Mann mitten auf der Fahrbahn.