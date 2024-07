Ohne Zulassung und Helm: Motorradfahrer in Brixlegg krachte in ausparkendes Auto

Brixlegg – Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten ereignete sich am Samstagabend in Brixlegg. Eine 46-Jährige wollte mit ihrem Auto rückwärts von der Garage auf eine Gemeindestraße ausparken. Dabei übersah sie fast einen 18-jährigen Motorradfahrer, der auf der Straße unterwegs war. Sein Leichtmotorrad war nicht zum Verkehr zugelassen und er fuhr ohne Helm, berichtet die Polizei.

Die Frau konnte noch rechtzeitig abbremsen, ihr Pkw ragte etwas in die Gemeindestraße. Der 18-Jährige kam dabei zu weit nach links und prallte in das Heck des Autos. Dabei stürzte er und verletzte sich unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettungskräfte wurde er in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht.