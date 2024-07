Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss: 22-Jähriger flüchtete in Innsbruck vor Polizei

Ein 22-Jähriger wollte am Samstag in Innsbruck vor der Polizei flüchten. Nachdem er angehalten werden konnte, konnte er keinen Führerschein vorweisen und war unter Drogeneinfluss.

Innsbruck – Zu einer Verfolgungsjagd kam es am Samstag in der Höttinger Au in Innsbruck. Gegen 13.15 Uhr fiel der Polizei ein Auto in der Scheuchenstuelgasse wegen der auffälligen Fahrweise auf. Als sie den 22-jährigen Fahrer aufhalten wollten, raste er den Beamten davon.