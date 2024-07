Südtiroler Sinner winkt in Wimbledon Halbfinal-Hit gegen Alcaraz

Sowohl der Südtiroler Jannik Sinner als auch Spaniens Tennis-Star Carlos Alcaraz stehen in Wimbledon im Viertelfinale.

Vorjahreschampion Alcaraz hatte in seinem Achtelfinale in London mehr Probleme. Nach dem nächsten Satzverlust behauptete sich der Spanier in einem unterhaltsamen Match gegen einen stark spielenden Franzosen Ugo Humbert mit 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. Der Weltranglisten-Erste Sinner stoppte die Erfolgsserie von US-Amerikaner Ben Shelton und gewann mit 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).