Urlauberauto kam auf der Fernpassstraße ins Schleudern und rutschte in Gegenverkehr

Ehrwald – Wegen der regennassen Fahrbahn ist es am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Fernpassstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Urlauber verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, dieses geriet ins Schleudern und rutschte in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte das Auto mit einem anderen Fahrzeug. Laut ersten Informationen der Polizei wurden insgesamt drei Personen in den beiden Autos verletzt.