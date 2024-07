Theater und Gerechtigkeit: Die Tiroler Volksschauspiele 2024 sind eröffnet

Der Schriftsteller Raoul Schrott hielt am Samstagabend die Festrede zur Eröffnung der 43. Tiroler Volksschauspiele Telfs. Er dachte darin über Theater als ritualisierte Rechtsfindung nach. Erste Premiere des Festivals ist die Wiederaufnahme der „7 Todsünden“ am Mittwoch, 10. Juli. Am 1. August folgt „Der zerbrochne Krug“.