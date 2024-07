Sommerliche Action am Gaislachkogl

Bereit für geniale Einblicke in die Welt des berühmten Geheimagenten? Durch den Eingangstunnel werden Besucher:innen gleichsam in die Ausstellung katapultiert und begeben sich auf eine Reise durch interaktive Hightech-Galerien, die sich um das Markenzeichen und alle klassischen Elemente eines James-Bond-Films drehen – eingängige Titelsequenzen und dramatische Klangkulissen, atemberaubende Actionszenen ebenso wie Autos und technische Spielereien, einzigartige Drehorte, kultige Studio Sets und natürlich eine Vielzahl an faszinierenden Charakteren. Von den größtenteils unterirdischen Räumen ergeben sich immer wieder spektakuläre Ausblicke auf die umliegende Bergwelt samt Original-Drehorten für den Blockbuster Spectre.

Während Fans aus aller Welt keine noch so weite Anreise scheuen, um die Ausstellung zu bestaunen, hat man sie als Tiroler:in quasi vor der Haustür. Grund genug, die Stippvisite bei 007 zu wiederholen und keine Neuerungen zu verpassen. So wird die gesamte Schau laufend aktualisiert und mit Videosequenzen und Infos zu den neuesten Bond-Filmen ergänzt. Highlights wie das gecrashte Flugzeug, mit dem Daniel Craig in der Gletscher-Szene die Entführer von Léa Seydoux jagte, bilden den perfekten Hintergrund für Selfies und beamen die Gäste mitten hinein in das filmische Universum. In Schaukästen sieht man auch, welcher ausgeklügelten Choreographie die Dreharbeiten der gefährlichen Sequenzen folgten. Ausgiebiges Staunen und Fachsimpeln ist natürlich erlaubt, denn das limitierte Zutrittssystem garantiert genügend Zeit und Raum für jeden Gast, um sich in Details zu vertiefen und bleibende Eindrücke zu sammeln. Tipp: Einfach das gewünschte Zeitfenster für den Eintritt vorab online reservieren und den Rundgang ohne Wartezeiten genießen. Unabhängig von den Außentemperaturen empfiehlt sich übrigens warme Kleidung, da die Räume aufgrund des Permafrosts nicht beheizt werden.