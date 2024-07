Erdbeben mit einer Magnitude von 2,5 war in der Nacht nahe Imst spürbar

Imst – Am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr war in und um Imst für kurze Zeit ein Beben zu spüren. Menschen in der Nähe des Epizentrums (etwa zehn Kilometer östlich der Bezirkshauptstadt) vernahmen ein Grollen und ein Zittern des Untergrundes, das – so rasch, wie es aufgetreten war – auch wieder abklang.