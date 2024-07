Big Mac per Klick nach Hause bestellen: McDelivery startet in Völs und Umgebung

Heißhunger auf Burger, Pommes und Co., aber zu bequem, um zur nächsten Fast-Food-Filiale zu fahren? McDonald’s baut seine Lieferdienste in Tirol aus – welche Gebiete rund um Völs beim Start für McDelivery dabei sind und welche nicht.

Völs – Gute Nachrichten für alle Fast-Food-Fans: Ab sofort können McDonald’s Gäste über die kostenlose foodora-App am Smartphone oder online auf foodora.at ihren Heißhunger nach Big Mac und Co. auch zu Hause oder im Büro stillen – sofern sie im Liefergebiet der Filiale in Völs leben. Denn McDonald’s will seine Produkte ab sofort in Völs und Umgebung direkt an die Haustüre liefern.