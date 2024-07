ÖVP-Ministerin Raab plädiert für eine härtere Asyl- und Migrationspolitik

Am Montag wurde der Integrationsbericht präsentiert. Für Minister Susanne Raab (ÖVP) bot dieser Bericht Anlass, um Vor-Wahlkampf zu betreiben. Sie forderte das „dänische Modell“ und will Flüchtlinge verpflichten, dort in Österreich hinzugehen, wo Arbeitnehmer gesucht werden.