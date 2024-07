Subaru Forester 2.0i e-Boxer: Unaufgeregter Elektro-Boxer für den Waidmann

Vor allem die markante Front mit den pfeilförmigen LED-Scheinwerfern und dem schwarzen Kühlergrill steht dem Subaru ausgezeichnet. Wie viel Platz man im japanischen Grenzgänger wirklich hat, merkt man vor allem in Reihe zwei. Selbst dort kann man sich weder über Kopf- noch Beinfreiheit beschweren, und das obwohl wir nicht gerade kurz gewachsen sind. Hinter der weit aufschwingenden Heckklappe lässt der Forester schon im Standard-Trim 509 Liter Gepäck verschwinden. Wer auf Reihe zwei komplett verzichtet, der kann den Stauraum auf bis zu 1751 Liter erweitern.

Beim Antrieb steht im Forester nur noch ein 2-Liter-Benziner - natürlich im Boxerformat - zur Verfügung. Der Diesel hat ausgedient. Im e-Boxer wird der Verbrenner - wie es der Name vermuten lässt - mit einer kleinen E-Maschine kombiniert. Während der Benziner eine Leistung von 150 PS bereitstellt, kann der Elektromotor kurzfristig zusätzliche 16,7 PS beisteuern. Das merkt man vor allem beim Antritt des Grenzgängers. Wer die volle Leistung abruft, der sprintet in 11,8 Sekunden auf Landstraßentempo. Bei 188 km/h Spitze ist dann Schluss mit dem Vorwärtsdrang. Allerdings ist der Forester nicht unbedingt ein Sprinter, sondern mehr ein entspannter Traber. Das unterstreicht auch das einstufige CVT-Getriebe, welches den Motor zuerst hochdrehen lässt, bevor es nach vorne geht. Wer möchte, kann aber via Schaltwippen virtuelle Gänge simulieren und etwas sportliches Feeling aus dem Forester herauskitzeln.