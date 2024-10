Ausschreitungen bei Public Viewing in Landeck: Zehn Fußballfans heute vor Landesgericht

Nachdem ein Unbekannter beim Public Viewing der Europameisterschaft im Juli in Landeck ein bengalisches Feuer entzündete, wollten mehrere Männer ihn vor der Polizei schützen. Das endete für zwei Personen mit Festnahmen und mehreren Anzeigen. Heute müssen sich zehn Angeklagte vor dem Schwurgericht verantworten.

Landeck – Es war ein spannendes EM-Spiel am Abend des 6. Juli. Zahlreiche Fußballfans fieberten beim Public Viewing am Landecker Stadtplatz mit. Nach der Verlängerung gegen 20.30 Uhr – es fand gerade das Elfmeterschießen statt – kam es jedoch zu einem Zwischenfall mit der Polizei. Heute müssen sich zehn Personen im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, mehrere Polizeibeamte mit Gewaltanwendung an der Durchsetzung von Festnahmen und anderen Amtshandlungen zu hindern versucht zu haben.