Unterhaltung für die ganze Familie

Das Schwazer Dorffest am 13. Juli verspricht, wie jedes Jahr, ein großartiges Programm für Jung und Alt: Von Kulinarik über Livemusik und Brauchtum bis hin zu einem lustigen Kinderprogramm wird bei kostenlosem Eintritt jede Menge geboten.

An verschiedenen Vereinsständen warten heimische Schmankerln, Livebands und DJs sorgen für die Stimmung und tanzbare Musik. Für die jüngsten Besucher gibt es ein buntes Kinderprogramm mit einer Hüpfburg und lustigen Spielen. Das beliebte Fest in der Falkensteinstraße – dem „Schwazer Dorf“ – gehört zu den absoluten Highlights der Festsaison und steht für beste Unterhaltung für die ganze Familie.

Auch die jungen Dorffestbesucher werden gut unterhalten. © Stadtmarketing Schwaz

Public Viewing bis zum Finale am Mehrzweckplatz

Noch bis zum 14. Juli ist die Silberstadt im Fußballfieber. © Stadtmarketing Schwaz

Seit dem Start der UEFA Fußball-Europameisterschaft ist der der Mehrzweckplatz in Schwaz-Ost der ultimative Treffpunkt für Fußballfans aus dem ganzen Bezirk.

Das Public Viewing ist ein Fest der Begegnung in einem unvergleichbaren Ambiente! Livemusik und DJs sorgen für ausgelassene Stimmung und machen die Spiele zu einem grandiosen Erlebnis. Sebastian Kaufmann führt an allen Tagen durch das Programm und präsentiert Gewinnspiele in den Halbzeitpausen. Am Sonntag, den 14. Juli steigt das große Finale mit DJ Dave Defender und dem Spiel der Spiele. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt: Der SC Schwaz, der Stocksportverein und Handball Tirol kümmern sich mit Durstlöschern, Stadionsnacks und heimischen Spezialitäten um das leibliche Wohl.

Entdecke die Silberstadt: Kostenlose Stadtführungen

Kostenlose Stadtführungen und das Knappensteig-Erlebnis. © Stadtmarketing Schwaz

Den ganzen Sommer über bietet Schwaz kostenlose Stadtführungen für Geschichtsinteressierte, aber auch Familien, an.

Heimische Stadtführer begleiten urch Gassen und Winkel der Silberstadt, führen zu versteckten Plätzen und machen die Zeit von damals im wahrsten Sinn des Wortes spürbar. Jeden Donnerstag (bis 3. Oktober) von 15 bis 17 Uhr. Es bedarf keiner Anmeldung. Die Führung findet in deutscher Sprache statt.

Der Schwazer Knappensteig beinhaltet 10 Stationen, welche alle eine eigene Geschichte erzählen – eine Entdeckungsreise des Schwazer Bergbaus. Auf den alten Pfaden können Sie die 500 Jahre alte Bergbaugeschichte der Stadt Schwaz erleben. Auf allen Infotafeln finden sich auch QR-Codes, über die man am Smartphone noch zusätzliches Wissen erhält. Kostenlose Führungen in Deutsch am 4.8., 1.9. und 6.10., jeweils um 15 Uhr!

Freitags-Platzkonzerte am Maximilianplatz

Gelebte Tradition für Einheimische und Gäste: die Platzkonzerte. © Stadtmarketing Schwaz

Die Schwazer Musikkapellen – die Stadtmusik und die Knappenmusik – überzeugen seit jeher mit ihrem musikalischen Können und laden auch in diesem Jahr wieder zu ihren wöchentlichen Platzkonzerten ein.

Bis zum 16. August finden die Konzerte jeden Freitag um 20 Uhr in einzigartiger Atmosphäre am Maximilianplatzes statt. Der zentral gelegene Platz bietet dank Teilüberdachung den perfekten Rahmen dafür.

Weitere Infos unter www.schwaz.at/kalender

© Stadtmarketing Schwaz

TT-Café Frühstückstour

Kaffee, Frühstück, Musik und gute Laune: Am 20. Juli , von 9 bis 12 Uhr zieht der Duft von knusprigem Gebäck und frisch gebrühtem Kaffee durch die Stadt, denn das TT-Café macht wieder Halt in der Silberstadt. Das Event findet am Vorplatz der Stadtgalerien statt. Kommt vorbei und genießt einen Vormittag voller Kulinarik, Musik , Spiel & Spaß! Der Eintritt ist kostenlos.

Beim großen Stadtfest am 3. August mitfeiern

Das Schwazer Stadtfest bietet sechs Bühnen und ein buntes Programm. © Stadtmarketing Schwaz

Am Samstag, 3. August, feiert Schwaz wieder sein großes Stadtfest mit bis zu 10.000 Besuchern, in einer der schönsten Altstädte Tirols. 16 Livebands & DJs sorgen auf sechs Bühnen für Stimmung.

Von Blasmusik über Rock, Pop und Soul bis hin zu Funk und Hip-Hop – hier kommen alle Musikfans auf ihre Kosten. Mehr als 30 Stände mit kulinarischen Schmankerln und kühlen Drinks, Abwechslung für Kinder und spektakuläre Showacts stehen auf dem Programm.