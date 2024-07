Zehn Gründe, warum es daheim in Tirol gerade besser ist als im Urlaub

Jetzt gerade irgendwo an der Adria auf einer Liege fläzen, die Sonne genießen und einen Cocktail nach dem anderen schlürfen – klingt ziemlich verlockend, oder? Denken wir an Urlaub, vergessen wir aber auch gerne die Strapazen, die ein, zwei Wochen „Entspannung“ im Ausland mit sich bringen. Zehn Gründe, warum es besser ist, gerade daheim in Tirol und nicht im Urlaub zu sein.