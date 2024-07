Umhausen– Am späten Montagnachmittag gegen 17 Uhr kam eine 51-jährige Österreicherin in Umhausen bei der Fahrt mit ihrem E-Bike auf dem Erlanger Weg aus unbekannter Ursache zu Sturz. Zeugen fanden laut Polizei die bewusstlose Frau und setzten daraufhin einen Notruf ab. Die schwer verletzte 51-Jährige wurde daraufhin mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)