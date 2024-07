Auf Berliner Höhenweg im Zillertal: Urlauber stürzten über Schneefeld

Mayrhofen – Ein belgisches Paar stürzte am Montag bei einer Bergtour über den Berliner Höhenweg unabhängig voneinander in die Tiefe. Der 30-Jährige und seine 29-jährige Begleiterin waren gegen Mittag von der Berliner Hütte in Richtung Greizer Hütte unterwegs. Als der Belgier die nördliche Mörchenscharte überquerte, rutschte er beim Abstieg aus und kam erst nach 130 Metern in einem Geröllfeld mit schweren Verletzungen zu liegen.