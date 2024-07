Behörden haben nicht immer recht

Fast sämtliche Bereiche des Wirtschaftslebens (vom Gewerberecht bis hin zum Bau- und Betriebsanlagenrecht) sind verwaltungsrechtlich reguliert. Beschwerden an Verwaltungsgerichte sind daher in vielen Fällen der einzige Weg, die eigenen Rechte durchzusetzen. Das Rechtsschutzverfahren wird mit Einbringung der Beschwerde eingeleitet. Die Frist dafür beträgt vier Wochen ab Zustellung des anzufechtenden Bescheides (Bescheidbeschwerde). Weiters kann man sich an das Verwaltungsgericht wenden, wenn die Behörde nicht binnen der gesetzlich vorgesehenen Frist über einen Antrag entscheidet (Säumnisbeschwerde).