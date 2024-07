Ob Schwimmbecken oder Badeteich, jedes Jahr ertrinken in Österreich im Durchschnitt 35 Menschen. Betroffen sind in erster Linie Kleinkinder bis zu einem Alter von vier Jahren. Der vierjährige Bub am Sonntag im Hallenbad im Innsbrucker O-Dorf hatte Glück, er konnte wiederbelebt werden.