Wollten bei Gleirschklamm in Scharnitz campen: Freundesgruppe mit Bus fast abgestürzt

Scharnitz – Am Montagabend wollte eine dreiköpfige Freundesgruppe mit einem geliehenen Campingbus im Bereich der Gleirschklamm im Gemeindegebiet von Scharnitz übernachten. Dazu ignorierten die drei syrischen Staatsbürger laut Polizei das bestehende Fahrverbot und fuhr mit dem Bus in steiles Gelände. Das Fahrzeug blieb schließlich gegen 20 Uhr auf der Forststraße hängen und drohte in unwegsames Terrain abzurutschen.