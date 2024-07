Ab 40 ECTS pro Studienjahr: Unis wollen Grundsicherung für Studierende

Mit dieser Maßnahme sollen sich Studierende vorwiegend auf ihre Ausbildung konzentrieren können, argumentierte Vitouch. Nach der Ausbildung sollen Absolvent:innen ab einer bestimmten Einkommenshöhe dann einen Teil wieder zurückzahlen. Als Betrag zieht der uniko-Präsident 1200 Euro, also etwa in Höhe der Ausgleichszulage, in Betracht. Familien- und Studienbeihilfe sollen dann aber in dieser Zahlung aufgehen.