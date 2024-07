Schwerer Unfall mit E-Scooter in Kufstein: Drei Jugendliche teils schwer verletzt

Kufstein – Ein folgenschweres Ende hatte ein E-Scooter-Ausflug für drei Jugendliche am Montagabend in Kufstein. Zwei 13-Jährige und ein 14-Jähriger waren gegen 21.55 Uhr auf einem Scooter in der Salurner Straße unterwegs. Wegen der hohen Geschwindigkeit haben sie wohl die Kontrolle über das Gefährt verloren.