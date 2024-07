Wissen durch die Busscheibe: Uni Innsbruck untersucht Insektenvielfalt auf Postbussen

Im Zuge des Projekts „Insekten-Busmonitoring“ untersucht die Universität Innsbruck die Insektenvielfalt in mehreren Bundesländern. Als Ausgangsmaterial für die Proben dienen dabei die Insektenrückstände auf den Scheiben von Postbussen.

Innsbruck – Das Institut für Zoologie der Universität Innsbruck wartet mit einem innovativen Projekt auf. Mithilfe von Postbussen in Tirol, Kärnten, Nieder- und Oberösterreich wird die Vielfalt an Insekten bzw. Kleinstlebewesen untersucht. Dafür werden DNA-Proben aus den Insektenrückständen auf den Scheiben von Postbussen entnommen und entschlüsselt.

Man bedient sich bei dem Projekt „Insekten-Busmonitoring“ der Tatsache, dass die Busse währen der Fahrten in großer Zahl Insekten „sammeln“, die auf die Frontbereiche und Windschutzscheiben prallen und dort ihre DNA-Spuren hinterlassen.

Damit generieren diese Fahrzeuge wertvolle Informationen zum Vorkommen von Insekten in den regelmäßig von ihnen befahrenen Gebieten.

Die neue Methode, DNA-Spurenanalytik, spare Ressourcen und Zeit, sie decke auch erstmals größere Gebiete ab, hieß es in einer Aussendung der Universität am Dienstag. Fliegen, Mücken, Bienen und viele andere Arten können im Zuge des Projekts in ausgewählten, unterschiedlichen Gegenden ausfindig gemacht werden.