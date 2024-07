HVO-Diesel - Gutmann treibt nachhaltige Zukunft an

Er ist sauber, geruchlos und fossilfrei, wird zu 100 Prozent aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt und kann herkömmlichen Diesel vollständig ersetzen: Die Liste der Vorteile von HVO-Diesel ist lang. Gutmann bietet den zukunftsträchtigen Kraftstoff, der ganz ohne Erdöl auskommt, bereits an mehreren Tankstellen an und erweitert das Netz laufend.

Gutmann bietet den vielversprechenden Sprit bereits seit Anfang des Jahres an mehreren Zapfsäulen an und erweitert das Netz laufend. Darüber hinaus verkauft der Tiroler Kraftstoff- und Energie-Spezialist direkt an Großabnehmer. Preislich ist HVO etwas teurer als herkömmlicher Standard-Diesel. „Allerdings tanken Kund:innen damit nur Vorteile“, betont Werner Marth, Handlungsbevollmächtigter Einkauf/Verkauf bei Gutmann. Abgesehen von den oben genannten Punkten, lässt der nachhaltige Treibstoff mit großartigen Umwelt- und Klimawerten aufhorchen. „Der Einsatz von HVO reduziert CO2-Emissionen bis zu 90 Prozent und den Ausstoß weiterer Schadstoffe wie Feinstaub-, Kohlenwasserstoffe oder Kohlenmonoxid massiv“, erklärt Werner Marth. Dabei steht die Herstellung in keiner Weise in Konkurrenz zur Futtermittel- oder Lebensmittelindustrie, da ausschließlich Abfälle zum Einsatz kommen.