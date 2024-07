Unfall beim Heuwenden: 68-jähriger Landwirt in Innervillgraten schwer verletzt

Innervillgraten – Auf seiner steilen Bergwiese in Innervillgraten war ein 68-jähriger Landwirt am Dienstag gegen 10.15 Uhr mit Heuwendearbeiten beschäftigt. Beim Wenden am Rande der Wiese verhängte sich der Heuwender im Zaun. Der 68-Jährige stürzte mitsamt dem Gerät rückwärts auf die benachbarte Wiese, wobei der Heuwender auf ihm zu liegen kam.