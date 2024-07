Die Baustelle am Zirler Berg, ein Unfall am Fernpass, Bauarbeiten auf der Inntalautobahn: Eine Mischung, die am vergangenen Wochenende im Ortszentrum von Zirl zu einem Megastau geführt hat. Die Behörden sind auf der Suche nach Lösungen, damit das über den Sommer nicht zum Dauerzustand wird.