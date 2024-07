Unfall in Rattenberg: Stadtbergtunnel war für eine Stunde gesperrt

Radfeld – Am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr kam es im Stadtbergtunnel bei Radfeld zu einem Unfall. Ein 84-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw in Richtung Brixlegg unterwegs. Im Tunnel geriet der Mann zu weit auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Pkw einer entgegenkommenden 28-jährigen Slowakin.

Anschließend touchierte der Mann mit seinem Pkw die linke Tunnelmauer, ehe das Fahrzeug zum Stillstand kam. Beide Lenker wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Kufstein gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Stadtbergtunnel war für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten in beide Richtungen für ca. eine Stunde gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Rattenberg und Radfeld standen mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften im Einsatz. (TT.com)