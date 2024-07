Indiens Premier Modi startet offiziell in Wien-Besuch

41 Jahre nach Premierministerin Indira Gandhi hält sich wieder ein indischer Regierungschef in Österreich auf. Narendra Modi wird am Mittwoch mit militärischen Ehren offiziell in Wien willkommen geheißen. Auf Modis Besuchsprogramm stehen Gespräche mit Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), ein Wirtschaftsforum mit rund 40 österreichischen Unternehmen sowie ein Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Indien ist mit 1,4 Milliarden das bevölkerungsreichste Land der Erde.