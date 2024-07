Österreich und Indien für Ukraine-Friedensprozess

Beim Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi am Mittwoch in Wien haben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und sein Gast Indien und Österreich als "Brückenbauer" auf dem Weg zu einer Beendigung von Russlands Ukraine-Krieg positioniert. Er habe gemeinsam mit Modi Möglichkeiten ausgelotet, einen Prozess hin zu einem "fairen" und "dauerhaften Frieden im Einklang mit der UNO-Charta" in Gang zu bringen, sagte Nehammer im Anschluss an das Arbeitsgespräch mit Modi.

Der seit zehn Jahren im Amt befindliche Hindu-Nationalist Modi war am Dienstagabend, aus Moskau kommend, auf dem Flughafen Wien-Schwechat gelandet. In Russland hatte er Machthaber Wladimir Putin getroffen. Zu ihm unterhält er gute, persönliche Beziehungen, strebt jedoch zugleich Äquidistanz zum Westen an. Indien bezieht seit Beginn des Ukraine-Krieges etwa verstärkt preiswertes Erdöl aus der Russischen Föderation. Modi bezeichnete Putin am Dienstag als "lieben Freund". Zugleich übte er in allgemeinen Worten Kritik an kriegerischen Auseinandersetzungen. Seine Reisen nach Russland und Österreich sind die ersten seit Beginn seiner dritten Amtsperiode als Premier.

Bei den gemeinsamen Pressestatements mit Nehammer in Wien erneuerte Modi, was er bei seinem Russland-Besuch gesagt hatte: "Probleme können nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden. Der Verlust unschuldiger Leben ist inakzeptabel", plädierte der indische Regierungschef für Dialog. Österreich und Indien stellten dafür ihre Unterstützung zur Verfügung.

Nehammer bot Österreich - als "Teil der EU", aber "nicht Teil eines Militärbündnisses" - ebenfalls als Partner und Ort des Dialogs zur Beendigung des "russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine" an. Er wolle eine "freie und prosperierende Ukraine", betonte der Bundeskanzler.

Zweites großes Thema zwischen den beiden Regierungschefs war die bilaterale Zusammenarbeit in Wirtschaft und auch Wissenschaft, die intensiviert werden soll. Modi gab als Ergebnis seines Besuches bekannt, dass Indien und Österreich eine Start-up-Partnerschaft schließen. Zudem werde ein umfassender Zehn-Jahres-Fahrplan für die gemeinsame Kooperation ausgearbeitet.