Taylor-Swift-Fans brachten auch Erde in Zürich zum Schwingen

Zürich – Die „Swifties“ am Taylor-Swift-Konzert am Dienstagabend haben auch den Boden in Zürich in Bewegung gebracht: Ihr Tanzen und Hüpfen führte zu seismischen Erschütterungen. Sie waren bis zu einer Entfernung von sechs Kilometern messbar. Bereits bei früheren Auftritten der Musikerin wurde das Phänomen gemessen.