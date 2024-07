Erster Trailer zu „Gladiator 2“: Packende Kampfszenen im Kolosseum

Endlich ist der Trailer zu „Gladiator 2“ da. Dieses Mal wird im römischen Kolosseum auch gegen Nashörner und auf Schiffen gekämpft. Die Fortsetzung des Blockbusters von Ridley Scott soll Mitte November in die Kinos kommen.

Los Angeles – 24 Jahre nach dem oscarprämierten Originalfilm, kommt am 14. November dieses Jahres „Gladiator 2“ in die österreichischen Kinos. Paramount hat nun den packenden Trailer zum Sequel von Regisseur Ridley Scott veröffentlicht.

Der irische Hauptdarsteller Paul Mescal („Frau im Dunkeln", „Aftersun") ist im dreiminütigen Trailer als Lucius Verus, Neffe des Bösewichts Commodus (Joaquin Phoenix) aus dem Originalfilm, zu sehen. Er ist der mittlerweile erwachsen gewordene Sohn von Lucilla (Connie Nielsen) und kämpft als Gladiator im Kolosseum um sein Leben und gegen die Machthaber in Rom.

Pedro Pascal mimt in „Gladiator 2“ den römischen General Marcus Acacius.

Bei den epischen Kampfszenen, die der Trailer zeigt, kommen unter anderem auch ein Nashorn und Schiffe in der Arena zum Einsatz. Denzel Washington mimt in „Gladiator 2“ einen römischen Staatsmann, Pedro Pascal ist als General Marcus Acacius an Bord.