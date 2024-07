22-Jähriger in Rietz mit Drogen am Steuer, Vater ging bei Kontrolle auf Polizisten los

Rietz – Ein wahrhaft außergewöhnlicher Fall beschäftigte die Polizei in Rietz am Dienstagabend. Gegen 22.40 Uhr führten Polizeibeamte bei einem Auto, welches an einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Rietz parkte, eine Fahrzeugkontrolle durch. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Lenker des Wagens, ein 22-jähriger Österreicher, keinen gültigen Führerschein besaß.