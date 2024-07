Porsche schlachtet die heilige Kuh: Der 911 bekommt zarte Elektro-Motörchen

Die technischen Innovationen münden in eine Systemleistung von 541 PS und in ein Systemdrehmoment von 610 Newtonmetern. Diese Werte schlagen sich erwartungsgemäß in dynamischen Fahrleistungen nieder. Das 911 Carrera GTS Coupé beschleunigt in 3,0 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 312 km/h.